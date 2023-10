Zoll stellte im Sommer Waren um 14 Millionen Euro sicher

Im Suchtgiftbereich fand der Zoll heuer insgesamt 130 Kilogramm Cannabis, zehn Kilogramm Medikamente und rund zehn Liter codeinhaltige Arzneistoffe. "Alarmierend ist der Anstieg im Aufgriff von synthetischen Drogen wie MDMA und Amphetaminen, wo insgesamt 462 Tabletten konfisziert wurden", hieĂź es.

Des Weiteren stellten die Zöllner am Flughafen Wien Schmuck und Luxusartikel im Wert von 602.126 Euro, Bargeld in Höhe von 559.618 Euro und 5.090 Essensgutscheine aus der Türkei fest. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach am Freitag von "einem klaren Zeichen gegen Kriminalität", wie es in einer Aussendung hieß. Die Gesamtbilanz unterstreiche die Bedeutung des Zolls für die Sicherheit und Wirtschaft Österreichs sowie den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, wurde mitgeteilt.