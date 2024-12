Zoll warnt vor illegaler Pyrotechnik: Schon 3.662 Knaller konfisziert

Heuer sind bis 9. Dezember bei 33 Sicherstellungen 3.662 illegale Feuerwerkskörper aufgegriffen worden, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums am Sonntag. Voriges Jahr waren - inklusive des Zeitraums kurz vor dem Jahreswechsel - bei 67 Aufgriffen 4.189 Stück illegale Knaller konfisziert worden.

Heuer war laut den Zoll-Angaben eine große Menge an Feuerwerkskörpern ohne jegliche Kennzeichnung auffällig. Aber auch die gefährlichsten und für den privaten Verbrauch verbotenen Kracher der Kategorien F4 und F3 wurden vielfach sichergestellt. Interimsfinanzminister Gunter Mayr erinnerte an Verletzte und sogar Todesfälle, die es zuletzt in Österreich wegen illegaler Pyrotechnik gab. "Verzichten Sie darauf und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen", appellierte er.