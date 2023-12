Zivilstreife beobachtete Überfall in Leonding

Eine Zivilstreife hat in der Nacht auf Donnerstag in Leonding (Bezirk Linz-Land) einen Überfall auf einen Passanten buchstäblich kommen gesehen und war so blitzschnell zur Stelle.

Die Beamten hatten zwei Jugendliche beobachtet, weil sie sich verdächtig verhielten, berichtete die Polizei.

