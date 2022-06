Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes konnten im Zuge ihrer Ermittlungen wieder einen Erfolg landen. In Wien-Penzing wurde ein 41-jähriger ungarischer Staatsbürger festgenommen. Der Mann war per europäischem Haftbefehl wegen Verdachts der Falschaussage international gesucht worden. Die Zielfahnder schnappten zu, als sich der Mann wieder einmal in seiner ehemaligen Wohnung in Wien aufgehalten hat.

Der Ungar ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut einer Polizeisprecherin muss der Mann in Ungarn eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verbüßen.