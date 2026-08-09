Fehlender Niederschlag und hohe Temperaturen sorgen derzeit für historisch niedrige Pegelstände an der Donau . In Osteuropa mussten zuletzt sogar Kraftwerke aufgrund des Wassermangels abgeschaltet werden, auch die Stromproduktion in Österreich ging signifikant zurück.

Am Sonntag-Abend war dazu Leonhard Schitter , Chef der Energie AG Oberösterreich, zu Gast in der Zib2.

Man sei heuer „beim schlechtesten Jahr in der Unternehmensgeschichte angelangt“, so Schitter mit Blick auf die Stromproduktion aus Wasserkraft. Die Versorgungssicherheit habe man dennoch „zu 100 Prozent“ aufrechterhalten. Die Hitzeperiode zeige aber „sehr dramatisch, wie sich der fortschreitende Klimawandel auf Mensch und auf Natur auswirkt“.

Schitter weiter: Bei aller Dramatik konnten wir allerdings die Versorgungssicherheit zu 100 Prozent aufrechterhalten, aber was wir natürlich sehr klar sehen ist, wir befinden uns mitten in einer klimatischen Zeitenwende.“

Ausbau der Erneuerbaren

Österreich müsse deshalb den Ausbau anderer Energiequellen forcieren. Derzeit kämen rund zwei Drittel der erneuerbaren Stromproduktion aus Wasserkraft. Die Energie AG investiere daher unter anderem in Windkraft, Photovoltaik und Pumpspeicher. Schitter verwies auf das Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee als „die grüne Batterie in Österreich“.