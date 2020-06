Zeugenabsprachen bei Prozess um neun Schüsse

Der Prozess um die in ihrer Wohnung von einem Polizisten neun Mal angeschossene tobende Kerstin A., die nach dem Willen der Staatsanwältin in eine Anstalt eingewiesen werden soll, wird immer bizarrer. Glaubt man der Schilderung des Schützen, müsste ein Kollege von wuchtigen Messerstichen der 37-Jährigen getroffen worden sein und dürfte nicht mehr leben. Allerdings hat dieser Beamte nur eine Schnittwunde am Daumen.

7. März 2012: Nach einem Brandalarm stürmten fünf Polizisten die Wohnung, Kerstin A. hatte sich aus Angst vor Einbrechern im Badezimmer verschanzt, sprang aus der Dusche und fuchtelte „zur Abschreckung" (wie sie sagt) mit zwei Messern. Das „Fuchteln" kommt von einem Polizisten im Zeugenstand. Auch der Schütze, Polizist Z., sagt am Dienstag erstmals öffentlich aus und dreht auf: „Das Fuchteln kann man harmloser auslegen, als es gemeint war."

Die „Person", die er mit einem Schuss „mit akzeptabler Visierung in Körpermitte" und acht weiteren zu stoppen versucht habe, sei gezielt auf den Kollegen losgegangen. Sie habe „sofort angegriffen, von oben herab dezidiert zugestochen, rauf und runter" und sogar noch getrachtet, den bereits zu Boden gegangenen Kollegen „irgendwie zu erwischen". Das klingt nach Mordversuch.