Mini-Jetlag am Frühstückstisch

Sonntage sind zum Ausschlafen da. Heute ganz besonders, denn um 3 Uhr wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Angenehmer Nebeneffekt: Durch die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit hat sich in den heutigen Sonntag eine 25. Stunde eingeschlichen.

Seit 1980 wird zwei Mal im Jahr – im Oktober und März – an der Uhr gedreht. Doch dabei wird nicht nur an den Zeigern gedreht, auch die biologische Uhr kann verrücktspielen. So zeigt eine schwedische Studie, dass in den Tagen nach der Zeitumstellung mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden. Doch es muss nicht gleich ein Infarkt sein. Schlafstörungen und Müdigkeit sind die häufigsten Beschwerden, die nach der Zeitumstellung auftreten. Besonders damit zu kämpfen haben Senioren und Kinder.