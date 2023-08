Zehnköpfige Urlaubergruppe aus Ungarn in Kärnten in Bergnot

Eine ungarische Urlaubergruppe mit drei Erwachsenen und sieben Kindern und Jugendlichen, das jüngste sieben Jahre alt, ist in am Mittwoch in den Karawanken in Bergnot geraten. Laut Polizei nahmen sie den Hochstuhl-Klettersteig (Feistritz im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land) in Angriff, unterschätzten aber wohl die Dauer der Tour. Nach Mitternacht wurden die erschöpften aber unverletzten Bergsteiger von aufgestiegenen Polizisten gefunden und zur nächsten Hütte eskortiert.