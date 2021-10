Zehn Verletzte bei zwei frontalen Autounfällen in Oberösterreich

Im Bezirk Gmunden ist am Samstag gegen 16.50 Uhr ein 22-jähriger Lenker auf der B145 in Richtung Bad Ischl im Bereich von Sulzbach ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr geprallt. Dabei wurden vier Personen, darunter ein zwei Monate altes Baby, verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Oberösterreicher war in einer Linkskurve zu weit rechts auf das Bankett geraten und hatte dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto stieß frontal in den Pkw einer 23-jährigen Lenkerin aus der Steiermark, die mit ihrer 49-jährigen Mutter sowie dem zwei Monate alten Sohn unterwegs gewesen war. Alle Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.