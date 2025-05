Tiercoach: So schützen Sie Hund, Katze und Kaninchen vor Zecken

„Zecken lassen sich nicht von Bäumen auf ihr Opfer fallen“, räumt Reitl mit falschem Wissen auf. Vielmehr warten die Ektoparasiten an Grashalmen oder Büschen und strecken die Beine ab. Streift sie ein Wirt ab, klammern sie sich fest, suchen den Körper nach einer geeigneten Stelle ab, um dann mit dem Mundwerkzeug zuzustechen.

Ob Hund, Freigänger-Katze oder Kaninchen in Außenhaltung: „Mit jedem Zeck steigt das Risiko einer Erkrankung. Vorsorge ist wichtig“, sagt Reitl und verweist auf unterschiedliche Möglichkeiten des Schutzes. So gibt es etwa Tabletten, die ein Mal im Monat verabreicht werden müssen; bei anderen reicht die Gabe ein Mal in drei Monaten.

Für Hunde gibt es eine Depotspritze

Spot On-Präparate für die äußerliche Anwendung können den Befall verhindern. Auch Halsbänder halten Zecken fern. Für Hunde steht als jüngste Errungenschaft eine Jahres-Depotspritze zur Verfügung.

Die Mittel werden in der Regel gut vertragen. Der Veterinärmediziner berücksichtigt die individuellen Umstände wie chronische Leiden des Tieres oder Kleinkinder im selben Haushalt.

„Hat der Vierbeiner trotz Schutzes einen Zeck, ist das kein Grund, die Nerven wegzuschmeißen“, sagt Reitl. Die Blutsauger übertragen die Erreger erst ein paar Stunden nach dem Stich. Es ist daher sinnvoll, das Fell unmittelbar nach der Heimkehr zu kontrollieren.