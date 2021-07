Gemeindereform: "Die ziehen das sowieso durch"

Harald Lederer, ÖVP-Gemeindekassier in Bad Gams, rechnet jedoch anders. „Die Reformprämien von Land und Bund gehen sowieso in den Fusionskosten auf.“ Er tritt gegen die Zusammenlegung und für die Volksabstimmung auf, ebenso wie FPÖ und Bürgerliste. Das macht die Situation in Bad Gams ungewöhnlich: Ein Beschluss zur freiwilligen Fusion wurde Montagabend von der Opposition verzögert, indem sie aus dem Gemeinderat auszog.

Auf Dauer verhindern kann sie ihn aber nicht. Senekowitschs SPÖ besitzt mit acht Mandaten die absolute Mehrheit. Bei der nächsten Sitzung reicht auch die Anwesenheit der SPÖ allein, um beschlussfähig zu sein.

Doch „die Leute wollen keine Fusion“, ist Lederer überzeugt. Er kündigt den Gang zum Höchstgericht an, weil sich außerdem bereits 73,8 Prozent der Bewohner in einer unverbindlichen Volksbefragung gegen eine Fusion ausgesprochen hätten.

Damit haben sie gleich abgestimmt wie die Bewohner Dutzender weiterer steirischer Gemeinden: In 82 Kommunen fanden bisher Umfragen statt, nur vier gingen laut gemeindeinitiativen für Zusammenlegungen aus.