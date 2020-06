Zahnärzte behandeln nicht HIV-Infizierte

250 Menschen sind offiziell als HIV-Infizierte in Kärnten gemeldet. 25 bis 40 Prozent, so schätzt man, wissen aber gar nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Deshalb ruft die Aids-Hilfe in dieser Woche zum Testen auf. Bluttests werden in Kärnten noch bis Freitag bei praktischen Ärzten kostenlos durchgeführt. Wer sich bei der Aids-Hilfe testen lasse, bekomme am nächsten Tag den Befund, informiert Nagele.