Zahlreiche, teils Schwerverletzte nach fünf Skiunfällen in Tirol

In Tirol ist am Montag ein unfallreicher Skitag zu Ende gegangen. Polizeiberichten zufolge wurde zahlreiche Personen - darunter eine elfjährige Holländerin - in fünf Unfällen auf Tiroler Pisten verletzt, nämlich in drei Skigebieten im Bezirk Reutte, konkret in Jungholz, Ehrwald und Lermoos, sowie in Telfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) und Sölden (Imst).

In Jungholz dürfte ein bis dato unbekannter Skifahrer am Nachmittag einem 69-jährigen österreichischen Skifahrer Nahe der Talstation auf der blauen Piste über die Skier gefahren sein. Der Österreicher kam dadurch zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Auch nach einem Unfall im Lermooser Skigebiet Grubigstein bat die Polizei um Hinweise. Dort kam es am späten Vormittag zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrern. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen war, war Gegenstand aktueller Erhebungen.

Eine halbe Autostunde entfernt, im Skigebiet Ehrwalder Alm, wurde eine elfjährige Holländerin verletzt. Wie die Polizei berichtete, war ihr eine 16-jährige holländische Snowboarderin in den Rücken gefahren. Die junge Skifahrerin wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen.

In Deutschen geprallt

Auch in Telfes im Stubaital war eine Holländerin in einen Unfall verwickelt. Die 18-Jährige war laut Beamten am Vormittag mit erhöhter Geschwindigkeit im Skigebiet Schlick 200 unterwegs gewesen, als sie gegen einen vor ihr fahrenden 37-jährigen Deutschen prallte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Die Holländerin wurde nur leicht verletzt und konnte selbstständig abfahren. Beide waren auf Skiern unterwegs gewesen, hieß es.

In Sölden prallten indes am Giggijoch ein 46-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Holländer aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Der deutsche Skifahrer erlitt einen doppelten Unterarmbruch, informierte die Polizei. Der Holländer, der ebenfalls auf Skiern unterwegs gewesen war, überstand die Kollision unverletzt.