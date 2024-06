Zahl der Verurteilungen sind bundesweit leicht gestiegen

Im Jahr 2023 hat es in Österreich 27.268 gerichtliche Verurteilungen und damit um 3,1 Prozent mehr als im Jahr 2022 gegeben. Wie Statistik Austria am Freitag berichtete, lagen diesen Verurteilungen 44.376 Delikte zugrunde. Die größten Deliktgruppen waren erneut strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen (31,2 Prozente) sowie strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (18,5 Prozent). Die Zahl der verurteilten Morde ist gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent gestiegen.

Die Anzahl der Delikte gegen Leib und Leben sind im Vergleich zu 2022 (8.203 Delikte) fast gleich geblieben. Bei einzelnen Delikten, unter anderem bei Mord (90 Verurteilungen, plus 21,6 Prozent) und Körperverletzung (plus 2,5 Prozent) wurden Zuwächse verzeichnet, rückläufig waren hingegen fahrlässige bzw. grob fahrlässige Tötung (minus 18,7 Prozent) und absichtliche schwere Körperverletzung (minus 10,3 Prozent). Wobei der starken relativen Zu- und Abnahme bei den Tötungsdelikten geringe Fallzahlen zugrunde liegen.

Jede Verurteilung umfasste 2023 im Durchschnitt demnach 1,63 Delikte, 25.033 Personen wurden rechtskräftig schuldig gesprochen. "Nach dem pandemiebedingten Tiefstand bei den Verurteilungen in den Jahren 2020 und 2021 sind die Zahlen 2022 und 2023 zwar um jeweils mehr als drei Prozent gestiegen, bewegen sich aber nach wie vor um acht Prozent unter dem Niveau von 2019", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen (plus 10,2 Prozent bzw. plus 1.280 Delikte). Hier stiegen insbesondere die Delikte Diebstahl (plus 19,7 Prozent) sowie gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung (plus 26,2 Prozent). Ebenfalls stark in die Höhe gegangen sind Delikte gegen das Fremdenpolizeigesetz (plus 45 Prozent), insbesondere Schlepperei.

Entgegen dem allgemeinen Trend wurden im Jahr 2023 auch Deliktgruppen mit rückläufigen Zahlen registriert, so gingen etwa strafbare Handlungen gegen die Rechtspflege (minus 11,7 Prozent) und strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen (minus 7,9 Prozent) zurück.