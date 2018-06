Zahl der gemeldeten Verletzungen zeigt: Gewalt an Schulen nimmt ab

"Shame and Blame" spitze Konflikte nur zu

Der Leiter von Neustart Salzburg, Johannes Bernegger, macht auf die unterschiedlichen Bilder aufmerksam, die sich aus der Anzeigenpraxis und dieser statistischer Auswertung ergeben.

In einem Artikel für den Neustart-Blog im Internet verweist er auf die mit acht Emmys ausgezeichnete US-TV-Serie „Big Little Lies“: Darin wird gezeigt, wie es am ersten Schultag der ersten Klasse zu einem Übergriff unter sechsjährigen Schülern kommt.

Die Klassenlehrerin stellt den Schuldigen – der mit einer alleinerziehenden Mutter gerade erst neu zugezogen ist – vor versammelten Schülern und Eltern an den Pranger, woraufhin einige Eltern ihren Kindern den Kontakt mit dem Buben verbieten. Darunter auch ein gegenüber seiner Frau gewalttätiger Vater.

Von solchen Methoden hält Bernegger natürlich gar nichts. Das in der US-Serie gezeigte „Shame and Blame“-Vorgehen spitze Konflikte nur zu. Er propagiert die auch von Neustart angebotene Schulsozialarbeit. In Zusammenarbeit mit Schulpartnern helfe sie, Gewalt und Mobbing konsequent und konstruktiv zu begegnen. Die Sozialarbeiter an den Schulen können laut Bernegger die Lehrkräfte unterstützen.