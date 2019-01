Zahl der AMS-Sanktionen wegen Jobverweigerung stark gestiegen

Starker Anstieg in Wien

Einen besonders starken Anstieg der Job- und Kursverweigerungen gab es in Wien. Die Zahl der §10-Sperren schnellte von 3.803 im Jahr 2017 auf 14.714 im Jahr hinauf. "In Wien sind die Zahlen wegen der stark ausgebauten überregionalen Vermittlung gestiegen", hieß es vom AMS auf APA-Anfrage. Das Wiener AMS versucht beispielsweise arbeitslose Kellner oder Köche in andere Bundesländer - etwa Tirol oder Salzburg - zu vermitteln. In den westlichen Bundesländern finden Tourismusbetriebe teilweise keine Mitarbeiter mehr.

Bei Job- oder Schulungsverweigerung sperrt das AMS das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe für sechs Wochen, im Wiederholungsfall für acht Wochen. Bei kompletter Arbeitsunwilligkeit kann das Arbeitslosengeld gänzlich gestrichen werden. Wenn Arbeitslose den vereinbarten AMS-Termin unentschuldigt fernbleiben, kann das Arbeitsmarktservice das Arbeitslosengeld bis zur nächsten Kontaktaufnahme kurzzeitig streichen.