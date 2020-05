Yoga in der Schwangerschaft

Die Fähigkeit, zu entspannen und bewusst positiv zu denken, bewirke, dass man sich in der Schwangerschaft nicht übernimmt und von Zeit zu Zeit inne hält. "Da es meine erste Schwangerschaft ist, kann ich zwar nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich glaube, dass sich Yoga auf die spätere Konzentrationsfähigkeit des Kindes auswirkt." Indem die Gedanken plötzlich auf Dinge, die sonst gar nicht wahrgenommen werden, zentriert werden. Yogalehrerin Christine Stiessel ist überzeugt, dass Yoga die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst: "Die Mütter entwickeln ein gestärktes Selbstwertgefühl, die Angst vor der Geburt verringert sich." Weiters führe Yoga häufig zur Eröffnung neuer Perspektiven. Das bestätigt Döringer:"Ich merke, dass mein Baby beim Yoga ganz still ist, so als würde es sich mit mir entspannen. Lege ich mich auf die Couch und sehe fern, fängt es fast immer zu strampeln an, als ob es sich über die seichte Unterhaltung beschwert."