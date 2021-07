Wummernde Bässe bis sechs Uhr früh bereiten Anrainern schlaflose Nächte

Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll das UAF heuer ohnedies zum letzten Mal in Unterpremstätten über die Bühne gegangen sein. Der Festivalzirkus zieht weiter an einen noch unbekannten Ort, denn die Veranstalter fühlen sich ihrerseits von den Behörden in Stich gelassen. "Wir sind Profis und seit 20 Jahren im Geschäft, hier werden wir wie Kinder behandelt. Man ließ uns keine Chance, etwaige Probleme zu korrigieren", wird musicnet-Chef Harry Jenner zitiert.

Erst vor einer Woche sei per Bescheid vorgeschrieben worden, dass die Hauptbühne statt bis 24 Uhr nur bis 23 Uhr bespielt werden dürfe. "Aus organisatorischer Sicht eine Katastrophe", sagt Jenner. "Entweder man will uns hier oder man will uns nicht."