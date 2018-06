Wolkersdorf: Umbau der Volksschule gerät zu Kostenstreit

Mit Ferienbeginn, am 2. Juli, beginnt der Umbau der Volksschule in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach). Die Kosten stellen im unmittelbaren Vorfeld eine Streitfrage dar. Bei der Gemeinderatssitzung am 21. Juni warnte die „Unabhängige Bürgerliste mit: uns“ vor einer Kostenexplosion. Ihrer Meinung nach würden sich die Projektkosten aus derzeitiger Sicht auf 20 Millionen Euro erhöhen.