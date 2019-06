Wolken über steirischem Sonnenprojekt

Die Insolvenz des steirischen Sonnenenergie-Pioniers „Solid“ wirft einen Schlagschatten auf eines der ambitioniertesten Projekte in diesem Sektor: Das Unternehmen ist nämlich bei „Big Solar“ als Entwickler involviert – der geplanten weltweit größten Solarthermie-Anlage südlich von Graz.

Rechtlichen und finanziellen Problemen damit schreibt „Solid“ auch seine nunmehrigen Schwierigkeiten zu. Das ließ dann auch Deutungen zu, wonach das Projekt selbst gefährdet sei. Eine Lesart, die die Energie Steiermark AG (ESTAG) so nicht teilen will: „Es ist nicht so, dass Solid hier federführend zum Zug gekommen wäre“, betont Konzernsprecher Urs Harnik-Lauris.

Die Überschuldung des Anlagenbauers von sechs Millionen Euro wirke sich nicht auf „Big Solar“ aus: „Alle Grundstücke sind gesichert, das Projekt soll noch grüner werden“, kündigt Harnik-Lauris an. Außerdem könnte die ESTAG selbst als Investor zu den dänischen Betreibern an Bord gehen und „Big Solar“ betreiben. Bisher war der steirischer Energieversorger nur als Abnehmer der Fernwärme vorgesehen.

Darum geht es bei „Big Solar“ , Fernwärme. Bis zu 15 Prozent des Grazer Bedarfs sollen durch die Fotovoltaik-Anlage erzeugt werden. Die Technik dahinter ist erprobt, in Silkeborg in Dänemark steht die derzeit größte Anlage dieses Typs: Zehntausende Sonnenkollektoren erhitzen tagsüber Wasser; was nicht sofort in das Fernwärmenetz gespeist wird, fließt in ein unterirdisches Wasserreservoir und wird dort gespeichert. Der See ist beheizt, durch spezielle Pumpen gelangt die Fernwärme danach auch zeitverzögert in das Netz.