Unfall im Wolfgangsee: Auf Felsen statt im Wasser gelandet

Bei einem Freizeitunfall ist am Samstag bei St. Gilgen (Flachgau) am Wolfgangsee ein Mann verletzt worden. Wie die Wasserrettung berichtete, wollte sich der 27-Jährige im Bereich des sogenannten Hochzeitskreuzes von einer Klippe mit einem Seil in den See schwingen. Weil er das Seil aber zu spät losließ, schlug er beim Sturz auf einen Felsen im Uferbereich auf.

Augenzeugen des Unfalls, darunter ein Arzt, brachten den Verletzten mit einem Paddelbrett aus dem Gefahrenbereich. Die Wasserrettung St. Gilgen barg die Person dann mit ihrem Rettungsboot und übergab sie an den Notarzt und das Rote Kreuz. Dort hieß es zur APA, dass der Mann leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht wurde. Der bereits angeforderte Rettungshubschrauber sei wieder storniert worden.