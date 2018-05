Wolf und Bär gefährden Alm-Bewirtschaftung

Hier knüpft auch Agrarreferent Martin Gruber ( ÖVP) an. „Wenn sich Wolfs-Populationen verändern, muss man auch an den Tourismus denken. Ich will nicht in der Zeitung lesen, dass einem Wanderer etwas passiert ist und wir keinen Plan gehabt haben“, betont er. Gruber will Almen zu „wolfsfreien Zonen“ erklären. Was der Erlaubnis zur Bejagung gleichkäme, aber nur im Konzert mit anderen Bundesländern und der EU mittels Herabsetzung des Schutzstatus möglich ist. Inzwischen richte er einen Wildschadensfonds ein, erklärt Gruber – und dotiert ihn vorsorglich gleich mit 200.000 Euro.