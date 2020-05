Feuerwehr fand nur noch zwei Tote im Haus

Auch in Wien kam ein Mann in der Nacht auf Freitag bei einem Brand in seinem Reihenhaus ums Leben. Bei den Löscharbeiten in Donaustadt entdeckte die Feuerwehr eine männliche Leiche in der Küche.

Der 61-jährige Wohnungsmieter dürfte nach einem Sturz bewusstlos geworden sein. Danach entstand aus noch ungeklärter Ursache ein Brand. Der Mann erstickte an den Rauchgasen.