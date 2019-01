Wohnungen: Niederösterreicher bevorzugt

Die neue Leitlinie zielt darauf ab, die Situation in dicht besiedelten urbanen Räumen zu entspannen. Aber auch ländliche Regionen stehen im Fokus der Änderungen. So soll es laut Mikl-Leitner demnächst mehr Landesgeld für Wohnbau in ländlichen Regionen geben: „Wir streben vermehrt gemeinnützigen Wohnbau im ländlichen Raum an.“ Diese Maßnahme darf als Beitrag gegen die Abwanderung gewertet werden. In diesem Bereich hat Niederösterreich bereits einige Maßnahmen gesetzt. Spezielle Programme, wie etwa „Wohnen im Waldviertel“, sollen es den Ortschaften in peripheren Regionen leichter machen, ihre Bewohner zu halten oder Zuzügler anzusprechen.

Keine Änderung soll es bei der Maxime des Landes geben, Häuslbauer so gut wie möglich zu unterstützen. Mikl-Leitner: „Wir setzen auch weiterhin auf das Eigentum, weil es die beste Altersversorgung darstellt.“