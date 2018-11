Wohnen: FPÖ will neue Richtlinien für Flüchtlinge

Bereits im Wahlkampf hat die Landes-FPÖ auf das Thema „Wohnen“ gesetzt. Im Hinblick auf Asylberechtigte geht sie jetzt in die Offensive. Udo Landbauer, Klubobmann und geschäftsführender Landesobmann, will dazu eine Änderung der Wohnungsförderrichtlinien: „Ein Kurswechsel ist notwendig.“

In erster Linie geht es um den Zugang zur Wohnbeihilfe und zum Wohnzuschuss. Die FPÖ will, dass Asylberechtigte „zumindest den Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Sprachniveau A2“ vorweisen können. Derzeit sind diese in den NÖ Wohnungsförderrichtlinien österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt, sobald ein Antragsteller in einer geförderten Wohnung den Hauptwohnsitz begründet und davor mindestens fünf Jahre ununterbrochen in Österreich gemeldet war. In Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg wären Deutschkenntnisse aber bereits eine Voraussetzung, um Anspruch auf eine geförderte Wohnung zu haben, wie die FPÖ in einem Antrag an den NÖ Landtag ausführt.

Überprüfen sollte die Deutschkenntnisse laut FPÖ etwa der Österreichische Integrationsfonds. Genauso wäre das Zeugnis einer österreichischen Pflichtschule ein möglicher Beleg.