Wörthersee-Bad zu verkaufen: Ein Schnäppchen mit Haken

Bulfon ist überzeugt davon, dass die Liegenschaft zwölf Millionen Euro wert ist. „Jene 184.000 Euro, die jährlich an Pacht durch die Gemeinde hereinkommen, sind ja nicht zu vernachlässigen“, sagt er. Warum bringt er es dann auf den Markt? Er habe nur diese Liegenschaft, ansonsten keinen Besitz. „Und es gibt immer wieder Ärger mit dem Bad und der Gemeinde. Das will ich meinen zwei Kindern in Zukunft nicht zumuten“, erklärt Bulfon.

Thomas Martinz