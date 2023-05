Wo Sie am Wochenende am Weg in den Kurzurlaub im Stau stehen

Routen mit hohem Verkehrsaufkommen

Tirol: Brennerautobahn (A13), Richtung Bozen, und B179, der Fernpassstrecke, von Füssen bis Nassereith

Südtirol: Brennerautobahn Richtung Bozen vor der Mautstelle Sterzing

Salzburg: Tauernautobahn (A10), vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach

Kärnten: Tauernautobahn (A10), im Baustellenbereich bei Spittal und auf der Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

großes deutsches Eck: auf den Autobahnen A93 Rosenheim - Kufstein und auf der A8 München - Rosenheim - Salzburg

Oberösterreich: Innkreisautobahn (A8) im Raum Ried und auf der Pyhrnautobahn (A9) im Baustellenbereich bei Inzersdorf

Steiermark: auf der Pyhrnautobahn (A9) im Baustellenbereich bei Übelbach

Triathlon in St. Pölten

Am Sonntag treten 1.800 Sportler zur Challenge St. Pölten an. Start und Ziel der Radstrecke sind der Ratzersdorfer See. Die Strecke führt über die Kremser Schnellstraße (S33) und das rechte Donauufer (B33) in die Wachau und wieder retour.

Von 6.30 Uhr bis ca. 10.30 Uhr ist deshalb die S33 Richtung Krems, zwischen St. Pölten und Traismauer Nord, gesperrt. Gesperrt wird auch die B33 von Mautern bis Aggsbach Dorf.

Hafenfest am Wörthersee

In Klagenfurt findet von Donnerstag bis Sonntag das Alpen Adria Hafenfest statt. Parken kann man beim Minimundus und beim Strandbad.