Wissenschaft protestiert gegen europäische Erdgaspolitik

Es sei nötig, für die Stabilisierung des Klimas die Emissionen von CO2 auf Null zu stellen: "Ein stabiles Klima ist das Fundament unserer Zivilisation. Ein instabiles Klima bringt sie auf vielfache Weise durch Verteilungskämpfe, Flucht und Krieg ins Wanken."

In der Stellungnahme wird kritisiert, dass "ungeachtet der Lehren, die man aus den Ereignissen des letzten Jahres ziehen müsste, politische und wirtschaftliche Akteure weiter das Festhalten und den Ausbau an Infrastruktur für fossiles Erdgas propagieren". Aus wissenschaftlicher Sicht seien Ängste und Befürchtungen all jener, die diese politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mit Sorge sehen und ihnen aktiv entgegentreten, völlig gerechtfertigt. Der Protest gegen den weiteren Ausbau von Erdgas-Infrastruktur und für einen Ausstieg aus Erdgas sowie allen fossilen Energieträgern auf dem aller schnellsten Weg zeugt von Vernunft, das Festhalten an Kohle, Öl und Gas hingegen zeugt von ideologischer Verblendung".