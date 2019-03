Wirtspaar veruntreute Sparvereinsgeld und täuschte dann Einbruch vor

Ein Klagenfurter Gastwirts-Ehepaar hat 23.000 Euro Sparvereinsgelder veruntreut. Als der Tag der Auszahlung bevorstand, täuschten sie einen Einbruch vor, um das Verschwinden des Geldes zu verschleiern. Das Ganze war aber stümperhaft gemacht, die Polizei kam dahinter und das Ehepaar landete vor Gericht. Richterin Sabine Roßmann sprach die beiden am Mittwoch schuldig.

Vertuschungsversuch

Genau 23.731 Euro hatten die Sparvereinsmitglieder angespart, Anfang Juli vergangenen Jahres stand dann die Auszahlung bevor. Doch das Geld, so die Anklage, war in den Taschen der Wirtsleute verschwunden. Die Lösung schien ein fingierter Einbruch zu sein. Sie hätten im Gasthaus übernachtet, nachdem sie am Abend das Geld für die Auszahlung in beschriftete Kuverts eingeräumt hätten, so die Story der beiden. Doch als sie in der Früh in den Gastraum gekommen seien, sei die Kassenlade aufgebrochen gewesen und das Geld futsch. Der Wirt rief die Polizei und zeigte den Einbruch an. Die Spurensicherer kamen aber nach wenigen Minuten dahinter, dass hier etwas grundsätzlich faul sein müsse. "Die haben gesagt, die Spuren passen einfach nicht zusammen", sagte ein Polizist als Zeuge.