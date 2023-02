Wirt stach Gast in Kärnten nieder: Mordprozess gestartet

Nachdem im Sommer ein 61-jähriger Wirt einen Lokalgast in Kärnten niedergestochen und schwer verletzt habt, hat am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Der Tat war ein Streit vorausgegangen, der völlig eskalierte, die Verteidigung des Wirtes plädierte deshalb auf Notwehr. Die Verhandlung war für den ganzen Tag anberaumt.

Streit eskalierte

Zu der Bluttat war es im August in einem Lokal am Klopeiner See gekommen. Das spätere Opfer, ein damals 35-Jähriger, war mit Familienangehörigen, darunter zwei Babys, auf der Terrasse des Lokals. Weil eines der Kinder quengelte, ging dessen Großmutter mit ihm am Arm auf der Terrasse auf und ab.

Dabei dürfte sie dem Angeklagten, ebenso wie die Gäste slowenischer Staatsbürger, im Weg gewesen sein. Es folgte eine Auseinandersetzung, bei der das spätere Opfer auch handgreiflich gegenüber einem Kellner, dem Sohn des Angeklagten, wurde.