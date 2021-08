Wirbel um Tierschutzprotest bei Welser ÖVP-Fest

Gewista lehnt VGT-Plakat ab

Der Vorfall in Wels ist nicht der einzige Wirbel zwischen dem VGT und der ÖVP in Oberösterreich in dieser Woche. Eine Plakatkampagne der NGO wurde vom Werbeanbieter Gewista abgelehnt.

Das in Auftrag gegebene Plakat sollte in Oberösterreich anlässlich der Landtagswahlen aufgehängt werden. Der VGT kritisiert auf den Plakaten die ÖVP-Gesetzgebung zum Thema betäubungsloser Ferkelkastration.

Die Gewista nahm das Sujet jedoch nicht an. Laut dem VGT sei das Problem, dass die ÖVP auf den Plakaten kritisiert werde. Als Grund für die Absage soll die Gewista angegeben haben, dass die ÖVP ein zukünftiger Kunde sei und daher nicht auf den Plakaten vorkommen darf, schildert Martin Balluch, VGT-Obmann gegenüber dem Kurier.