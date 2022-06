"In Österreich bin i dahoam"

Was unterscheidet einen "waschechten" Österreicher von einem "Zuagroastn" am Nationalfeiertag? Der waschechte ist mit ziemlicher Sicherheit verärgert, dass der 26.Oktober dieses Jahr auf einen Sonntag fällt und somit keinen zusätzlichen freien Arbeitstag bringt. Mehr verbindet er damit wahrscheinlich nicht. Welche Geschichte dahintersteckt, wissen immer weniger. Zuletzt waren es laut einer Imas-Umfrage nur 44 Prozent. 14 Prozent ist es gänzlich unbekannt.

Die neuen Österreicher wissen höchstwahrscheinlich auch nicht näher Bescheid über die Historie dieses besonderen Tages (Anm. d. Redaktion: Es endete die Besatzung der vier Siegermächte. Am 26. Oktober 1955 wurde die immerwährende Neutralität in der Verfassung festgeschrieben. ), aber zumindest verbinden viele mit dem 26. Oktober ein positives Lebensgefühl. So wie jene fünf Neo-Österreicher, die im KURIER über ihre neue Heimat Österreich sprechen, und die aus diesem Grund auch für die Initiative von Außenminister Sebastian Kurz als Integrationsbotschafter unterwegs sind.

Statt Dauergesudere wie bei vielen gebürtigen Österreichern üblich, herrscht ein Gefühl der Dankbarkeit. Was für den Österreicher selbstverständlich ist – ja, was er schon fast gar nicht mehr registriert – macht das Leben der neuen Österreicher hierzulande erst aus. Bildung, das Gesundheitssystem, die demokratische Sicherheit.

Die 19-jährige Elnara Zülfüqarova aus Aserbaidschan bringt es auf den Punkt: "Es gibt kein Leben ohne Probleme. Aber wir müssen dankbar sein, in einem Land mit solchen Möglichkeiten leben zu dürfen. Das vergessen in Österreich oft viele. Mir geht es in Österreich sehr, sehr gut. Dafür bin ich dankbar." Der Trend, dass sich immer mehr Zuwanderer in Österreich zugehörig fühlen, lässt sich auch mit Zahlen untermauern. 2013 lebten rund 1,625 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich (das entspricht 19,4 Prozent der Gesamtbevölkerung). Darunter gehören rund 1,197 Millionen der "ersten Generation" an, da sie selbst im Ausland geboren wurden und nach Österreich zugezogen sind. Die verbleibenden knapp 428.000 Personen sind in Österreich geborene Nachkommen von Eltern mit ausländischem Geburtsort ("zweite Generation"). 2010 fühlten sich 56 Prozent der Zuwanderer eher Österreich als ihrem jeweiligen Herkunftsland zugehörig. 2014 waren es bereits 70 Prozent.

Auch Chian Tyan Yang, die als Teenager aus Taiwan nach Graz kam, fühlt sich als vollwertige Österreicherin. Der Tag, an dem sie die Staatsbürgerschaft erhielt, war ein wichtiger Einschnitt: "Ich fühlte mich respektiert, und ich wollte dem Land, wo ich gratis Musik studieren konnte, etwas zurückgeben."