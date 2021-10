Wintereinbruch: In Tirol und Salzburg liegt bereits Schnee

Regen- und Schneeschauer

Der Mittwoch verläuft dann in den Alpen weiterhin unbeständig mit Regen- und Schneeschauern. In der Früh liegt die Schneefallgrenze noch auf etwa 800 m, steigt im Tagesverlauf aber auf über 1000 m an. Ganz im Westen klingen die Schauer im Laufe des Vormittags ab und es kommt die Sonne zum Vorschein. Auch im Osten scheint zwischen den einzelnen Regenschauern zeitweise wieder die Sonne.

Am Donnerstag überwiegen im Großteil des Landes noch die Wolken, vor allem in den Alpen gibt es stellenweise Morgenfrost. Ein wenig Regen fällt noch vom Tiroler Unterland bis ins Waldviertel.

Hoch Oldenburgia sorgt dann ab Freitag im ganzen Land wieder für stabiles und sonniges Herbstwetter. „Vor allem in der Früh ist es in den Alpen aber noch recht frisch, tagsüber steigen die Temperaturen allerdings wieder auf milde 11 bis 17 Grad.“, sagt Spatzierer. Auch am Wochenende bleibt uns nach heutigem Stand noch das stabile Wetter erhalten.