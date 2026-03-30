Winterwetter auf Rekordjagd: Sturm blies mit bis zu 134 km/h

Die Rückkehr des Winters in der vergangenen Woche hat nicht nur große Teile Österreichs noch einmal mit Schnee bedacht und die Temperaturen ordentlich sacken lassen. Es war auch sehr windig bis stürmisch. Seit Donnerstag wurden sogar - nicht nur auf den Bergen - einige März-Windstärken-Rekorde geknackt. Die aktuelle Woche soll auf Ostern hin nun aber zunehmend frühlingshaft werden.

Den Spitzenplatz der maximalen Windstärken nimmt die Kölnbreinsperre auf 1.916 Metern Seehöhe in Kärnten mit 133,6 Stundenkilometern ein, gemessen am vergangenen Donnerstag, teilte Geosphere Austria am Montag auf APA-Anfrage mit. Dahinter rangiert der Schöckl mit 1.443 Metern Seehöhe in der Steiermark, wo mit 131 km/h am Freitag ein neuer März-Rekord aufgestellt wurde. Zuvor lag hier der Spitzenwert bei 127,8 km/h vom 7. März 2009. Ebenfalls gekippt wurde der alte Monats-Rekord von 101,9 km/h (16. März 2014) im ebenfalls steirischen St. Radegund (726 Meter Seehöhe): 106,2 Stundenkilometer wurden dort am vergangenen Freitag registriert. Neuer Jahresrekord im Burgenland Gar „einen neuen Jahresrekord“ gab es laut Auskunft des Klimatologen Alexander Orlik im burgenländischen Wörterberg (404 Meter Seehöhe) mit 93,2 km/h am Freitag. Der vorherige Spitzenwert von 91,8 Stundenkilometern war dort am 29. Oktober 2017 ermittelt worden. Sehr windig, wenn auch nicht rekordträchtig, war es weiters beispielsweise bei der Rax-Seilbahn in Niederösterreich, wo die Windspitze am Samstag 115,6 km/h betrug, was für den dritten Platz unter den Werten der vergangenen Woche reicht. Bereits am Donnerstag fegte der Wind über das südburgenländische Rechnitz mit bis zu 113 km/h, und auch an der Messstelle Dachstein Hunerkogel in Oberösterreich und im steirischen Fischbach wurden Werte über 100 Stundenkilometer erreicht, nämlich 109,1 km/h (25. März) bzw. 106,6 km/h (27. März). Auf der Wiener Jubiläumswarte waren es hingegen „nur“ 86,8 Stundenkilometer, die am Donnerstag gemessen wurden.