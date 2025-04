Diese Wildbienen fliegen in Österreichs Gärten und Parks

Ob pelzig-pummelig, hellbraun-schlank, schwarz-glänzend, winzig oder doch beachtlich: Wildbienen sind vielfältig, und ihre Bedeutung für die Landwirtschaft und das Ökosystem ist kaum zu überschätzen. In Europa sind fast vier Fünftel aller Wildblumen und Nutzpflanzen auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Wildbienen sichern somit nicht nur Ernteerträge, sondern auch Biodiversität.

In Österreich sind etwa 705 verschiedene Arten bekannt. Der Wildbienenrat traf für den KURIER eine Auswahl. Acht Bienen stellen wir Ihnen hier vor.

1.Die Dunkle Erdhummel: Bombus terrestris

Im Frühling fliegen nur große Hummeln, weil nur die begatteten Königinnen überwintern. Nachdem sie sich an den ersten Blüten gestärkt haben, beginnen sie mit der Nistplatzsuche. Die Dunkle Erdhummel ist eine der in Europa am häufigsten verkommenden und auch größten Hummelarten.