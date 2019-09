Österreich: Seltene Wildbienen-Art wurde zum 2. Mal entdeckt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Steppen-Harzbiene wurde bereits

zum 2. Mal in Österreich entdeckt.

Die Steppen-Harzbiene ist

eine seltene Wildbienen-Art.

Die Wildbiene wurde schon seit langem

nicht mehr in Österreich gesichtet.

Das 1. Mal wurde die Steppen-Harzbiene

im Jahr 1991 im Burgenland entdeckt.

Jetzt wurde sie zum 2. Mal

in Niederösterreich gefunden.

Dominique Zimmermann ist eine Forscherin

vom Naturhistorischen Museum in Wien.

Zimmermann meint, dass der

Naturschutz dabei geholfen hat,

dass die Steppen-Harzbiene

zurückgekommen ist.

Auch die besonders warmen Sommer

in den vergangenen Jahren,

haben dabei geholfen.

Eine weitere Bienen-Art, die zurückkommt,

ist die Kleine Filzfruchtbiene.

Die Kleine Filzfruchtbiene galt als

ausgestorben aber wurde im Jahr 2018

in Österreich wiederentdeckt.