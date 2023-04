Wieso die Österreicher keine Ahnung von wirksamen Klimamaßnahmen haben

Für eine Umfrage des Instituts Ipsos anlässlich des "Earth Day" (22.April) wurden in Österreich und 29 weiteren Ländern über 22.000 Interviews zum Thema Klimawandel durchgeführt.

Das ernüchternde Ergebnis: Bei den 800 teilnehmenden Menschen in Österreich zeigte sich, dass nur ein geringer Teil davon in Klimafragen Vertrauen in die derzeitige Regierung hat. Genau genommen nur 15 Prozent.

Außerdem zeigten sich bei den Österreicherinnen und Österreichern große Wissenslücken, welche Maßnahmen gegen den Klimawandel wirksam sind.

