Kartografie: Wiens Donaubrücken - ein Zahlenspiel

Die Überfuhrstraße drüben in Floridsdorf, am linken Donauufer, in der Schwarzlackenau: Sie erinnert an die über mehrere Jahrhunderte lang gefährliche Fluss-Überfahrt aus Nussdorf, an ein Dampfboot mit Namen „Charlotte“ und an jenes Motorboot, das noch in den 1950er-Jahren hin- und herfuhr, ehe der Betrieb eingestellt wurde.

Heutzutage verbinden zehn Brücken Transdanubien mit dem Rest von Wien: zwei Autobahn-Brücken (die Nordbrücke und die Praterbrücke), zwei Eisenbahn-Brücken (Nordbahnbrücke und Ostbahnbrücke), zwei reine U-Bahn-Brücken (U6, U2), zwei multifunktionale Brücken (Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke), eine Straßen-Brücke (die Brigittenauer Strombrücke) und nicht zu vergessen eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer (Nordsteg beziehungsweise neuerdings Steinitzsteg).

An jedem Tag werden diese zehn Brücken millionenfach frequentiert, stadteinwärts wie stadtauswärts, weshalb sie regelmäßig gewartet werden müssen. Denn eines ist für alle Eigentümer klar: Der Einsturz der alten Reichsbrücke am 1. August 1976 muss eine Ausnahme bleiben.