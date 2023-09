Wiener Westbahnhof laut "Test" beliebtester Landeshauptstadt-Bahnhof

Der Bahnhof von Baden und Sillian sowie der Wiener Westbahnhof sind von den Fahrgästen beim diesjährigen Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) am besten bewertet worden. Zum schönsten Bahnhof wurde von den 11.700 teilnehmenden Passagieren der Wiener Hauptbahnhof und der Bahnhof Feldkirch in Vorarlberg gewählt, hieß es in einer Aussendung.