Wiener seit Wochen in Dubai festgehalten

Im Fall des Wiener Architekten, der in Dubai festsitzt, gestalten sich die Hilfsmaßnahmen schwierig. Er wird von einem österreichischen Anwalt vertreten und hofft nun auf milde Strafe und die baldige Genehmigung zur Ausreise. Das Außenministerium kann derzeit aber noch nicht sagen, wann es so weit ist.

Sollte man als Tourist in eine ähnliche Situation kommen, rät Weiss zu defensivem Verhalten: "Am besten ist es, wenn man die Fotos gleich löscht, denn oft schauen die Mitarbeiter der Botschaften das aufgenommene Material durch."

So war es auch im Fall des Wiener Architekten. Weil der, wenig verwunderlich, nahezu nur Fotos von Gebäuden in seinem Speicher hatte, wurden die Behörden noch misstrauischer. In so einem Fall hilft nur noch der Anruf beim Außenamt in Wien, rät Weiss: "Sollte es so weit kommen, dass die Personalien aufgenommen werden, muss unverzüglich das Außenamt informiert werden."