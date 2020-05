Wiener Polizei hob Fälscher-Werkstatt aus

Die Betrugsmasche mit einsamen Frauenherzen ist in Afrika zurzeit sehr beliebt. Die organisierten Banden verwenden Fotos attraktiver Männer, erstellen Profile in sozialen Netzwerken und Singlebörsen. Alles wird bis ins letzte Detail geplant. So „betreuen“ die Love Scammer oft zeitgleich mehrere Frauen weltweit über viele Monate hinweg. Laut einer Studie der Website „singlebörsen-vergleich.at“ beläuft sich der Schaden in Österreich auf eine Million Euro jährlich.

Sonja Schwarz, Betrugsexpertin von „Internet Ombudsmann“, schätzt die Dunkelziffer sogar noch höher: „Laut Polizeistatistik sind Scam-Betrügereien um 120 Prozent gestiegen.“ Rechtlich gegen die organisierten Banden vorzugehen, ist aber äußerst schwierig. „Diese Männer operieren in Ländern, in denen es von Österreichs aus fast unmöglich ist, strafrechtlich vorzugehen.“ Der Tipp der Expertin: „Niemals Geld überweisen, egal wie charmant und echt der Internet-Flirt zu sein scheint.“