Wiener ÖVP-Spitze: "Wien kam besser durch die Krise als der Rest Österreichs"

Zu den Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen: Tourismusministerin Elisabeth Köstinger wünscht sich einen „normalen Sommer“.

Ruck: Über die Lockerungen sollen Experten entscheiden. Ergänzend zur Ministerin sage ich: Ich wünsche mir einen normalen Herbst.

Mahrer: Mit Blick auf das Impfen und das Testen ist dieser Blick in den Herbst wichtig. Die Maskenpflicht sollte der aktuellen epidemiologischen Situation angepasst sein.

Die Wirtschaftskammer hat „Alles gurgelt“ gemeinsam mit der Stadt konzipiert und sich über die Begrenzung der PCR-Tests wenig erfreut gezeigt. Halten Sie die Begrenzung für richtig?

Mahrer: Die Wiener Testinfrastruktur ist österreichweit ein Vorbild. Klar ist, dass man das nicht einstellen und irgendwann im Herbst plötzlich wieder hochfahren kann. Aber wir müssen auf die Kosten schauen. Und ich erwarte mir, dass die Stadt transparent macht, wie die Auftragsvergabe bei „Alles gurgelt“ zustande kam.

Walter Ruck sitzt neben Ihnen. Sie können ihn fragen.

Ruck: Wir waren für die Logistik zuständig, nicht für Auftragsvergaben. Ich will aber zur Frage der Deckelung etwas sagen: Ich verstehe, dass man die Testangebote an das Pandemiegeschehen anpasst. Was in meinem Kopf nicht zusammengeht, ist, dass man bei der Limitierung auf die Anzahl der Tests abstellt – und nicht auf die Kosten. Unsere Tests sind deutlich billiger als jene andernorts in Österreich. Warum also sollen die Wiener nicht mehr Tests erhalten, wenn Sie dabei nicht mehr Kosten erzeugen? Weder Gesundheits- noch Finanzminister konnten mir das so erklären, dass ich es verstehe.

Können Sie, Herr Mahrer?

Mahrer: Ich habe diese Entscheidung ja nicht getroffen. Aber Walter Ruck hat recht: Im Zentrum stehen die Kosten.

Die ÖVP kritisiert eine Wiener Corona-Maßnahme besonders heftig: die „Stolz auf Wien“-GmbH. Die Kammer hat das Projekt mit 5 Millionen Euro mitfinanziert.

Ruck: Und ich würde das Geld wieder investieren. „Stolz auf Wien“ ist ein Erfolgsprojekt. Wir konnten Betrieben helfen, die vor Corona gesund waren, aber dadurch in Schieflage kamen. Natürlich kann man kritisieren, dass es weniger Unternehmen waren als prognostiziert. Aber Prognosen haben in dieser Krise selten zugetroffen.

Mahrer: Das sehe ich anders. „Stolz auf Wien“ ist keine Erfolgsgeschichte. Aber ich anerkenne das Bemühen. Wir sollten aus den Fehlern lernen.

Herr Ruck, lassen sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Wirtschaftsstandort Wien beziffern?

Ruck: Wenn jetzt beispielsweise Gäste ausbleiben, leiden nicht nur Tourismus und Handel. Aber: Wien hat durch die Ostöffnung sehr profitiert und hatte immer ein gutes Verhältnis zu Russland wie auch zu seinen Anrainerstaaten. Ebenso wichtig ist die Rolle Wiens als Headquarter für internationale Unternehmen. Wenn wir in dem Konflikt unsere Neutralität aufgeben, sehe ich die Gefahr, dass wir die Headquarter-Funktion nicht mehr so gut ausüben können.

Stadtrat Peter Hanke hat die Ausweisung russischer Diplomaten kritisiert.

Ruck: Dazu kann ich nichts sagen. Aber es ist und war gute österreichische Tradition, Konfliktparteien einen Verhandlungstisch bereitzustellen. Diese Rolle hat uns wirtschaftlich immer gutgetan. Das bedeutet ja nicht, dass man Konflikten teilnahmslos gegenübersteht und Aggression nicht als solche benennt. Mir hat es wehgetan, dass erste Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland im Nato-Land Türkei stattfanden und nicht bei uns.

Mahrer: Ich schätze daher die Bemühungen von Bundeskanzler Karl Nehammer, mit beiden Seiten zu sprechen. Der krampfhafte Versuch der Opposition, das schlechtzureden, ist entbehrlich.

Zurück nach Wien: Sie haben ein Gegenkonzept zum Parkpickerl angekündigt, Herr Mahrer. Ist es schon fertig?

Mahrer: Nein. Ich halte nichts von Schnellschüssen. Dass wir überhaupt in dieser Situation sind, liegt an der Haltung von Verkehrsstadträtin Ulli Sima. Statt sich mit uns zusammenzusetzen, hat sie ein Modell aus den 90er-Jahren mit all seinen Schwachstellen genommen und über Wien drübergestülpt. Die Stadt will kassieren.

Ruck: Wir brauchen ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept. Ein Pickerl aufs Auto zu kleben, ist zu wenig. Verkehrsleitung erreiche ich nur, wenn ich stärker belastete Zonen höher bepreise. Zudem geht es um attraktive Oberflächengestaltung in der Stadt.

Angesichts der Absage des Lobautunnels durch die grüne Umweltministerin teilen Sie den Ärger der Stadt, die eine Klage angekündigt hat. Wann kommt die Klage?

Ruck: Ich bin nicht klagslegitimiert. Wenn ich könnte, hätte ich es längst getan.