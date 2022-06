Wien: Tasereinsatz gegen Frau mit Messer

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der WEGA wurden am Dienstagabend alarmiert, da eine Frau mit einem Messer ein Auto beschädigt haben soll. Als die Einsatzkräfte zum Einsatzort in der Kempelengasse in Wien-Favoriten kamen, drohte die Frau (21) sich selbst mit dem Messer zu verletzen