Betrugsverdacht bei Fahrschulen

Fahrschule

Europa

Thomas Kaiblinger

Hunderte Fahrschüler indürften in derin Wien-Landstraße um ihr Kursgeld gebracht worden sein. Der Schaden soll in die Hunderttausende Euro gehen. „Wir ermitteln gegen drei Personen wegen Betrugs“, bestätigt Polizeisprechereinen KURIER-Bericht vom Dienstag (siehe unten).

Das Skandalöse: Geschäftsführer Milan R. soll auch der Hintermann eines fast identen Falles aus dem Jahr 2010 sein, als bei einer Fahrschule in Wien-Kaisermühlen 800 junge Menschen um ihr Geld gebracht worden sind. Möglich machen das verschachtelte Konstruktionen bei den Eigentümern. Inhaber Josef Gabriel könnte nur Strohmann gewesen sein.

„Die Eigentümerstrukturen sind im Fahrschulwesen kaum mehr nachvollziehbar“, kritisiert der oberösterreichische Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer. In seinem Bundesland gab es in den vergangenen Monaten ähnlich gelagerte Fälle: Zwei Fahrschulen prellten nach Insolvenzen rund 2500 Führerscheinneulinge um ihr Geld. In einem Fall beträgt der Schaden 550.000 Euro, beim zweiten 2,35 Millionen. Dass die Betroffenen ihr Geld je wiedersehen, ist laut Kreditschutzverband „wenig wahrscheinlich“. Allein bei dem größeren Fall gibt es 1850 Geschädigte.