Wiener Katzen-Café „Barista Cats“ schließt nach zwei Jahren

Tiercafés haben es in Wien nicht leicht. Zuerst stellt das zur Institution gewordene Katzen-Café „Neko“ (1., Blumenstockgasse 5) seinen Betrieb auf Self-Service um. Vergangenes Jahr dann schloss das Hunde-Café „Corgi Café Vienna“ (2., Engerthstraße 194) nur einen Monat nach der Eröffnung seine Türen wieder. Der Grund dafür ist nicht bekannt, ein Verfahren bei der MA 60 (Veterinäramt und Tierschutz) war aber anhängig. Nun, nur einige Monate später der nächste Schlag für Tier-Café-Fans: Auch das „Barista Cats“ in der Kandlgasse 35 in Neubau sperrt zu.

Dass es den Wunsch nach Veränderung gibt, hat die Eigentümerin Natascha Bergmann schon am Ende des vergangenen Jahres verspürt. Wie der KURIER damals berichtete, war Bergmann die Pacht von 7.200 Euro schlichtweg zu hoch. Die Pläne haben sich geändert Außerdem wollte sie zu ihrer ursprünglichen Idee eines Vermittlungscafés zurückkehren: Dabei soll Katzen geholfen werden, ein neues Zuhause zu finden. Weil dafür aber ein eigener Raum notwendig geworden wäre, wollte sich Bergmann auf die Suche nach einem neuen Lokal begeben. Mit Mai hätte das neue Café aufsperren sollen.

© Barista Cats Die Katzen werden privat untergebracht

Schon im Frühjahr 2026 möchte sie ihre Gäste wieder begrüßen. Am besten an einem neuen Standort. Die Suche danach laufe bereits, auch ein Crowdfunding zur Finanzierung (www.baristacats.at) wurde bereits ins Leben gerufen, sagt Bergmann. Am liebsten würde sie weiterhin in Neubau bleiben. Ein Innenhof sollte das neue Café aber idealerweise haben, damit die Katzen sich auch im Freien aufhalten können. Katzen werden privat untergebracht Apropos Katzen: Ab der Schließung sind die Katzen privat untergebracht. Nach der Wiedereröffnung sollen sie wieder Teil des Katzen-Cafés werden. Wer die Tiere vor der Schließung von „Barista Cats“ aber noch einmal besuchen möchte, kann das noch bis Ende April tun. Reservieren muss man dafür über die Website.

© Barista Cats Das "Barista Cats" schließt Ende April

All das wird jetzt aber nichts mehr. Am Montag, 28. April wird das „Barista Cats“ schließen. Der Grund: Natascha Bergmann erwartet im Sommer ihr erstes Kind und kann das Café daher nicht mehr in gewohntem Umfang persönlich betreuen. Es sei weder möglich gewesen, eine geeignete Serviceleitung zu finden, noch sei das aktuelle Lokal ohne die Vollzeitanwesenheit von Bergmann finanziell tragbar. Deshalb sei die Entscheidung zur Schließung gefallen: „Diese Entscheidung war alles andere als leicht, doch als selbstständige, schwangere Frau stehen einem leider nicht immer alle Optionen offen“, sagt Bergmann. Ein Wiedersehen? Definitiv ist die Schließung aber nicht. Im Gegenteil, Bergmann bezeichnet sie als „vorübergehend“. „In meiner Karenz werde ich intensiv an einem neuen, erweiterten Konzept arbeiten, um das Barista Cats noch schöner, sozialer und nachhaltiger zu gestalten“, sagt Bergmann.