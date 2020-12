Wien darf sich über den größten Christbaum freuen

Für Begeisterungsstürme hat der diesjährige Christbaum am Rathausplatz nicht gesorgt. Zu dünn und zu zerrupft, so lautete das Urteil in sozialen Medien.

Doch während Schönheit bekanntlich im Auge der Betrachterin liegt, kann Größe zum Glück objektiv verifiziert werden - und hier hat der Wiener Baum im Ranking der zehn größten Städte Österreichs eindeutig die Nase vorn. Mit 33 Metern Länge ist er der größte Christbaum des Landes.

Die Nummer zwei in Linz fällt mit sieben Metern weniger bereits deutlich niedriger aus - die Differenz sind mindestens zwei Stockwerke. Der Grazer Christbaum hat es mit 25 Metern auch noch über den Durchschnitt der zehn Bäume geschafft, der bei 21 Metern liegt und damit exakt der Länge der Bäume in Salzburg und Dornbirn entspricht.