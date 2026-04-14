Falsche Installateure: Betrugsbande nach Raubüberfall gefasst
Die Polizei hat eine fünfköpfige Gruppe von Männern im Alter zwischen 19 und 32 Jahren festgenommen, die für eine Serie von Betrugsfällen und Diebstählen in drei Bundesländern verantwortlich sein soll. Die Täter haben sich über mehrere Wochen als Mitarbeiter einer Installationsfirma ausgegeben, wie die Polizei berichtet.
Schwerwiegender Betrugsfall in Mattersburg
Dadurch erhielten sie Zugang zu Wohnungen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Wertgegenstände entwendet zu haben.
Ein besonders schwerwiegender Fall ereignete sich im Bezirk Mattersburg: Im Februar des Vorjahres installierten drei Männer einer angeblichen Firma aus Wien eine neue Heizung im Wohnhaus eines 84-jährigen Mannes. Nach Abschluss der Arbeiten bezahlte der Hausbesitzer 10.000 Euro in bar.
Hausbesitzer abgelenkt
Drei Tage später sollen drei andere Männer erschienen sein, die vorgaben, die Installation finalisieren zu wollen. Die Verdächtigen sollen den Hausbesitzer abgelenkt haben und anschließend mit Bargeld und einem Sparbuch im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages geflüchtet sein. Das Opfer erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.
Die Festnahme der Bande erfolgte am 8. April, nachdem die Verdächtigen in einer Wohnhausanlage in Wien einen 48-jährigen Mieter mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht haben sollen. Durch die schnelle Reaktion des Bedrohten und die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalbeamten aus Wien und dem Burgenland konnten die fünf Männer identifiziert und festgenommen werden.
Fünf Männer sitzen in Justizanstalt
Bei der Anhaltung stellten die Beamten Sturmhauben und eine Softgun sicher, die als Schusswaffe verwendet worden sein soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.
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