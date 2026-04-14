Falsche Installateure: Betrugsbande nach Raubüberfall gefasst

Die Polizei hat eine fünfköpfige Gruppe von Männern im Alter zwischen 19 und 32 Jahren festgenommen, die für eine Serie von Betrugsfällen und Diebstählen in drei Bundesländern verantwortlich sein soll. Die Täter haben sich über mehrere Wochen als Mitarbeiter einer Installationsfirma ausgegeben, wie die Polizei berichtet. Schwerwiegender Betrugsfall in Mattersburg Dadurch erhielten sie Zugang zu Wohnungen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Wertgegenstände entwendet zu haben.

Ein besonders schwerwiegender Fall ereignete sich im Bezirk Mattersburg: Im Februar des Vorjahres installierten drei Männer einer angeblichen Firma aus Wien eine neue Heizung im Wohnhaus eines 84-jährigen Mannes. Nach Abschluss der Arbeiten bezahlte der Hausbesitzer 10.000 Euro in bar. Hausbesitzer abgelenkt Drei Tage später sollen drei andere Männer erschienen sein, die vorgaben, die Installation finalisieren zu wollen. Die Verdächtigen sollen den Hausbesitzer abgelenkt haben und anschließend mit Bargeld und einem Sparbuch im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages geflüchtet sein. Das Opfer erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.