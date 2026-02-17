Burgenland: Falsche Heizungsinstallateure bestahlen 84-Jährigen

Ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg wurde Opfer eines dreisten Diebstahls: Drei unbekannte Männer haben ihm ein Sparbuch und Bargeld gestohlen, nachdem sie behaupteten, eine Heizungsinstallation bei ihm zu Haue fertigzustellen.

Diesem Diebstahl ging eine tatsächliche Heizungsinstallation voraus: Drei Männer einer Wiener Firma installierten am 13. Februar eine neue Heizung im Haus des 84-Jährigen. Nach Abschluss der Arbeiten bezahlte der Hausbesitzer den Handwerkern 10.000 Euro in bar, wobei er das Geld aus einer ausziehbaren Holzlade entnahm.

Drei Tage später erschienen laut Polizei drei andere Männer an der Tür des Seniors und gaben vor, die Installation der Heizung abschließen zu wollen. Sie hätten den Hausbesitzer abgelenkt, bevor sie aus dem Haus liefen und mit ihrem Auto flüchteten.

Vorsicht bei unangekündigten Besuchen von Handwerkern

Erst danach bemerkte der 84-Jährige, dass aus derselben Holzlade, aus der er zuvor das Geld für die legitimen Handwerker entnommen hatte, Bargeld und ein Sparbuch fehlten.

Der Gesamtwert der Beute wird mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tatverdächtigen. Bürger werden zur Vorsicht bei unangekündigten Handwerkerbesuchen geraten.