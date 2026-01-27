Online-Betrug nimmt zu: Fast zwei Drittel der heimischen Shops betroffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der heimische Onlinehandel ist zunehmend von Betrug oder Betrugsversuchen betroffen. In Österreich waren bereits 64 Prozent der Online-Shops damit konfrontiert. Das geht zumindest aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Österreich und des globalen Informationsdienstleister CRIF hervor. Knapp 100 österreichische Online-Unternehmen nahmen an der Umfrage teil. Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate, berichten 46 Prozent der befragten österreichischen E-Commerce-Unternehmen von weiter gestiegenen Betrugsrisiken.

Betrugsformen Am häufigsten wird bestritten, die bestellte Ware erhalten zu haben. Dahinter folgen verfälschte Namens- und Adressdaten sowie Identitätsbetrug, bei dem sich Täter als eine andere reale Person ausgeben. Die Umfrage verdeutlicht die erhebliche wirtschaftliche Tragweite von Betrugsfällen im österreichischen Online-Handel. Zwar halten sich die Schäden für die Mehrheit der Unternehmen in Grenzen. 62 Prozent beziffern ihre jährlichen Verluste auf weniger als 5.000 Euro. Dennoch ist es alarmierend, dass rund zehn Prozent sogar Schäden von bis zu 100.000 Euro pro Jahr melden.