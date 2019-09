Wie der KURIER in der Früh vor der Haustür landet

Nachdem er die schweren Zeitungsbündel verladen hat, wird klar, warum er auf seiner Route ein Auto braucht. Diese führt ihn über steile Straßen in die Döblinger Villengegenden. Nur zu Beginn beliefert er Mehrparteienhäuser. Einen Lift gibt es nicht immer. Das stört Duchek nicht: „Ich war hier in der Grinzinger Straße einmal Stunden in einem Fahrstuhl eingesperrt.“ Da ist es ihm lieber, täglich 500 Stiegen zu steigen – rauf und runter. „Das ist gut für die Kondi.“

Als er in der Dunkelheit die letzten Treppen der Grinzinger Straße hinter sich lässt, gerät selbst er leicht ins Schwitzen. Und das, obwohl „ideale Bedingungen herrschen“. 20 Grad, ein nächtliches Gewitter hat für Abkühlung gesorgt. In den engen Gassen ist es ruhig.